Référendum de l’agence TAP : Les lauréats 2018 connus jeudi

Le sport tunisien connaîtra, ce jeudi, les lauréats de l’année 2018, à l’occasion du 7ème référendum de l’agence Tunis Afrique Presse qui délivre chaque année les noms des meilleurs sportifs ayant marqué la scène sportive nationale et internationale grâce à leurs performances et leurs louables réalisations.

Qui succèdera donc aux cinq lauréats de l’année dernière, à savoir Makram Ben Romdhane et Marwa Amri (meilleurs sportif et sportive de l’année), Youssef Msakni (meilleur footballeur), Walid Ktila et Raouaa Tlili (meilleurs athlètes paralympiques) ?

Si les spécialistes et les techniciens consultés s’accordent pour les cinq derniers nominés dans chaque concours, il n’en démeure pas moins que le choix du vainqueur final ne va pas faire l’unanimité, compte tenu des estimations et des avis partagées quant aux performances de ces derniers.

Le tennisman Malek Jaziri part, en effet, favori pour le titre de meilleur sportif de l’année pour avoir remporté le tournoi de Qujing en Chine et pour ses bonnes performances honorables au cours de plusieurs tournois, ce qui lui a valu la 45e place mondiale au classement ATP, la meilleure dede tout son parcours professionnel. Mais le gardien de la sélection nationale de handball, Makram Missaoui jouit également des faveurs du pronostic pour avoir été sacré meilleur portier de la dernière coupe d’Afrique des nations au Gabon, remportée par le sept national.

Cela va de soi pour le basketteur Mohamed Hadidane, vainqueur avec l’ES Radès du doublé coupe-championnat et principal artisan de la qualification du cinq national au championnat du monde 2019, ou pour le judoka Abdelaziz Ben Ammar, médaillé d’or aux Jeux Méditerranéens de Tarragone-2018.

Dans le concours de meilleure sportive de l’année, Ons Jabeur, sacrée en 2013, semble préssentie pour cette distinction grâce à son excellent parcours qui l’a vue remporter le tournoi de Manchester doté de 100 dollars, et atteindre la finale du tournoi de Moscou.

Il est de même pour l’escrimeuse Ines Boubakri, médaillée d’or du tournoi de fleuret féminin aux JM de Tarragone et au championnat d’Afrique 2018, sans oublier sa médaille de bronze de l’épée féminine au championnat du monde en Chine.

L’autre escrimeuse, Azza Besbès, médaillée d’or du sabre féminin aux JM-2018, et l’halthérophile Ghofrane Belkhir, médaillée d’or aux jeux de Tarragona et d’argent aux Jeux olympiques de la Jeunesse et aux Mondiaux juniors, pourraient figurer parmi les plébiscités de ce concours.

Le titre de meilleur footballeur constitue néanmoins le principal objet de divergence entre les techniciens et les experts du domaine puisque certains favorisent Wahbi Khazri alors qu’autres penchent pour Anice Badri.

Certes, l’international tunisien de l’AS Saint Etienne est incontestablement le meilleur buteur stéphanois avec jusqu’ici un record de 9 buts, sans oublier ses deux buts avec le Onze national au mondial-2018 en Russie, mais l’attaquant de l’Espérance de Tunis Anis Badri a été, avec ses 8 réalisations, le meilleur buteur de la Ligue des champions d’Afrique remportée par son équipe.

A part ces deux noms, d’autres voix crient Naim Sliti (FC Dijon) et Mohamed Amine Ben Amor (Etoile du Sahel) pour leurs performances avec les Aigles de Carthage, ou encore le jeune prometteur Firas Chaouat (CS Sfaxien).

Quant au titre de meilleur athlète handisport, il semble que cette distinction est vouée, chez les hommes, à Walid Ktila, auteur de deux médailles d’or au meeting international de Tunis, tandis que chez les dames, les avis pourraient être partagées entre Marwa Brahmi, Soumaya Boussaid, Raoua Tlili et Rima Abdelli.

Liste des nominés pour le référendum 2018:

1- Meilleur sportif: Malek Jaziri (Tennis), Abdelaziz Ben Ammar (judo), Mohamed Hadidane (basket-ball), Makram Missaoui (Handball), Hamza Naga (Volley-ball)

2- Meilleure sportive : Ons Jabeur (Tennis), Ines Boubakri (escrime), Azza Besbes (escrime), Ghofran Belkheir (haltérophilie), Mona Beji (petanque).

3 – Meilleur athlète paralympique (Handisport) : Walid Ktila, Abbas Saidi, Yassine Gharbi, Bilel Aloui, Ismail Bouabid.

4- Meilleure athlète paralympique (Handisport) : Soumaya Boussaid, Raoua Tlili, Maroua Brahmi, Rima Abdelli, Haniyeh Al-Aidi

5 – Meilleur footballeur : Anice Badri, Wahbi Khazri, Naim Sliti, Mohamed Amine Ben Amor, Firas Chaouat