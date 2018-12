Zbidi salue le rôle de l’Académie militaire à l’occasion du 52e anniversaire de sa création

Le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, en déplacement ce samedi, dans le gouvernorat de Nabeul a déclaré “je rassure les Tunisiens que ceux qui n’aiment pas la vie ne réussiront pas à nous empêcher de vivre normalement”. Les forces sécuritaires et militaires font preuve de vigilance et de promptitude en toute occasion, y compris durant les fêtes de fin d’année.

Dans une déclaration, samedi, à l’agence TAP, en marge du 52e anniversaire de la création de l’Académie militaire de Fondouk Jedid, dans la délégation de Grombalia, gouvernorat de Nabeul, Zbidi a souligné que les ministères de l’Intérieur et de la Défense nationale coordonnent intensivement afin de remplir leur mission comme il se doit et protéger Tunisiens et étrangers contre toute menace.

Zbidi a mis en avant l’importance du “rôle dévolu aux diplômés de cette prestigieuse institution, durant la révolution et les huit dernières années, dans la sécurisation des étapes de la transition démocratique, le maintien de l’ordre public et la lutte contre le terrorisme, la contrebande, le crime organisé et la migration irrégulière”.

Pour le ministre, la célébration de l’anniversaire de la création de l’Académie de Fondouk Jedid est “l’occasion de mettre en évidence le rôle de cette institution, durant des décennies, dans la formation de cadres et officiers diplômés de 48 sessions qui ont tout mis en œuvre pour préserver la sécurité et la souveraineté du pays”.

“Le ministère accorde une très grande importance aux institutions de la formation militaire. Il est déterminé à en réaménager l’infrastructure afin d’élargir la capacité d’accueil des élèves officiers”, a-t-il fait savoir, rappelant le lancement de ce projet, en 2017, avec un coût global d’environ 10 millions de dinars et dont les travaux ont atteint un taux d’avancement de 25%.

Selon le ministre, un projet de réaménagement des espaces d’enseignement à l’Académie militaire est programmé en janvier 2019 grâce à un don allemand d’un montant de 10 millions d’euros.

Le développement de la formation dans la spécialité militaire vise à renforcer les capacités opérationnelles et la promptitude des officiers, a-t-il expliqué.

Zbidi a, par ailleurs, indiqué que deux laboratoires de recherches ont été mis en place. Le premier concerne la sécurisation des informations et de la communication défense, tandis que le deuxième concerne la discipline de la balistique.

Le ministère, a-t-il fait savoir, a signé plusieurs accords avec l’Algérie, la France et la Belgique dans le cadre du renforcement de la coopération internationale de l’Académie militaire. Il à cet égard annoncé l’adhésion de l’académie, en mai 2019, à l’Association internationale des académies militaires regroupant les académies de plusieurs pays dont les Etats-Unis.

Le ministre de la Défense a assisté à un défilé militaire et de sports de combat présenté par les élèves officiers à l’occasion du 52e anniversaire de l’Académie militaire.