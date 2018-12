Tunisie : ” Le secteur de la profession d’avocat ne se pliera pas aux ordres des instances internationales ” (Ameur Meherzi)

Le bâtonnier de l’ordre des avocats Ameur Meherzi a déclaré jeudi que la profession d’avocat a pris des mesures strictes pour exprimer son refus de l’article 34 de la loi de Finances 2019 relatif à la levée du secret professionnel.

” Il est inacceptable d’être à la fois un avocat et un indicateur.

Les avocats ne se plieront pas aux ordres dictés par les instances internationales sur l’Etat tunisien “, a déclaré Meherzi à l’agence TAP en marge d’une conférence de presse organisée jeudi par les avocats et qui a vu la participation de l’union tunisienne des professions libérales.

Il a fait savoir dans ce sens que les avocats commenceront dès demain vendredi des sit-in aux sièges des sections régionales de l’ordre des avocats dans tous les gouvernorats.

Les avocats boycotteront également les affaires relatives à l’Etat et aux institutions publiques et demanderont à leurs collègues élus ou nommés dans les instances constitutionnelles de se retirer et de boycotter la désignation des avocats commis d’office, l’assistance judiciaire et les affaires criminelles.

Les avocats et certains ordres professionnels ont protesté, jeudi dernier, contre l’article 34 de la loi de Finances 2019 relatif à la levée du secret professionnel pour la profession libérale.

Une manifestation était partie du Palais de la Justice de Tunis pour se diriger vers la place de la Kasbah. Elle a réuni l’ordre des experts comptables, l’ordre des architectes urbanistes, la compagnie des comptables de Tunisie et le syndicat des médecins dentistes.