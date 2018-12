Tunisie : Le président de la République reçoit le ministre de la Défense Abdelkrim Zbidi

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, jeudi, au Palais de Carthage, le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi.

Le ministre a déclaré que l’entretien a permis de passer en revue les résultats de sa participation, à Rome, à la 14e réunion ministérielle de l’Initiative 5+5 Défense.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, Zbidi a indiqué que la Tunisie a souligné, à cette occasion, l’importance de la mise en place d’une approche globale pour assurer la sécurité et la stabilité de la Méditerranée occidentale, en tenant compte de la réalité économique, sociale et culturelle des pays de la rive sud.

Cela va contribuer, a-t-il dit, à un traitement plus efficace de plusieurs phénomènes sociaux négatifs tels que le chômage, la pauvreté et la migration irrégulière, “particulièrement au vu de la réussite de l’expérience de la Tunisie dans le développement du sud et la promotion des zones frontalières et des régions du Sahara, à l’instar des projets de Rjim Maâtoug et de la région Mohdeth dans le gouvernorat de Kébili”.

La rencontre a, également, permis d’évoquer les relations de coopération avec plusieurs pays frères et amis.

Le ministre de la Défense a, à cet égard, fait part de l’accueil favorable réservé par l’émir du Qatar Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani à l’invitation qui lui a été adressée pour participer au prochain sommet arabe prévu en mars 2019 à Tunis.

L’émir du Qatar a, à cette occasion, affirmé la disposition de son pays à renforcer davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment dans celui de la coopération technique, ajoute le communiqué.

L’évolution de la situation sécuritaire et militaire sur les frontières et les hauteurs ouest et les mesures prises afin d’intensifier la coordination et lutter contre le terrorisme et le crime organisé, ont été également à l’ordre du jour de l’entretien, précise la même source.