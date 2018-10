Ligue 2 (5e journée) : Les leaders de nouveau à l’épreuve du déplacement

Les leaders des poules A et B de la ligue 2 professionnelle de football seront une nouvelle fois à l’épreuve du déplacement à l’occasion de la 5e journée prévue ce week-end, à partir de 14h30.

Dans la poule A, l’AS Soliman se rendra à Sfax pour défendre son leadership face au Sfax RS (8e, 4pts), tandis que l’ES Djerba se déplacera à Béja pour rencontrer l’Olympique de la place (6e, 6pts).

Dans la poule B, seul le CS Chebba effectuera un déplacement à Sfax où il ira négocier un match pour le moins difficile contre la Stade Sfaxien (8e, 4pts).

L’ES Radès, 2e de la poule avec 7 points, espèrera revenir avec un résultat positif de son déplacement chez Jendouba sport (10e, 3 pts). Rude mission face une équipe encore en quête de sa première victoire.

Pour revenir à la poule A, l’AS Marsa (co-leader avec 8 pts) accueillera, quant à lui, l’US Siliana (11e, 2pts) pour tenter de se démarquer de ses adversaires directs et se positionner seul en tête du classement du groupe.

L’US Siliana qui peine à trouver son équilibre depuis le début de la saison, en témoigne sa place en bas du classement à un point de la lanterne rouge (AS Djerba 1 pt), se doit de rentrer victorieux face à une équipe difficile à jouer sur son terrain.

De son côté, l’ES Zarzis (4e, 7 pts) est appelée à réaliser un bon résultat face au CS Korba (7e, 5pts) qu’il accueillera dimanche sur sa pelouse, avec l’espoir de voir les deux co-leaders de sa poule, trébucher lors de leur déplacement, pour améliorer sa position.

Pour ce qui reste des rencontres, il y a lieu de noter que la grille semble équilibrée avec, toutefois, un derby à Médenine entre deux équipes du bas du tableau, en l’occurrence, l’Olympique de la place (10e, 3pts) et la lanterne rouge, l’AS Djerba (12e, 1pts).

Dans l’autre poule, le suspense reste entier au vu des déplacements difficiles que devront négocier les leaders en allant défier sur leurs pelouses des équipes appelées à faire de bons résultats pour recoller à la tête du classement.

A l’image des déplacements prévus pour le SC Chebba et l’ES Radès, celui d’El Gawafel de Gafsa (2e, 6pts) ne sera pas moins difficile, en allant affronter le Sporting de Ben Arous (11e, 3 pts), cloué au bas du tableau depuis le début de la saison et connu pour être coriace sur son terrain et dont la situation exige de bons résultats.

Au milieu du tableau, les choses pourraient éventuellement changer à l’issue de cette 5e journée, notamment, avec la confrontation entre le SA Menzel Bourguiba (6e, 5 pts) et l’EO Sidi Bouzid (5e, 6 pts) et la rencontre entre l’ES Hammam-Sousse (9e, 4pts) et le CS Djebeniana (4e, 6 pts) que seuls deux points séparent.