CAN 2019 (Tunisie-Préparation) : “Le onze national ne doit pas sous-estimer l’adversaire nigérien” (Mourad Okbi)

La sélection tunisienne de football a poursuivi sa préparation pour le match contre le Niger samedi au stade olympique de Radès (19h15), comptant pour la 3e journée du groupe J de la Coupe d’Afrique des Nations (Cameroun 2019) avec une séance effectuée mercredi soir à Radès.

Tous les joueurs, à l’exception du défenseur Siam Ben Youssef, qui suit des séances de physiothérapie, ont pris part à la séance d’entraînement.

L’entraîneur national adjoint Mourad Okbi a déclaré à la presse que le staff technique a recommandé aux joueurs de “faire preuve de sérieux face la sélection nigérienne d’autant que toutes les sélections africaines forcent le respect”.

“Nous les avons prévenus de ne pas sous-estimer l’adversaire et d’être laxistes, des attitudes nuisibles au plan mental pour ne pas avoir des surprises désagréables”, a-t-il souligné.

Il a estimé que l’absence de l’attaquant Wahbi Khazri pour cause de blessure ne pose pas problème pour l’équipe tunisienne qui dispose de solutions individuelles et collectives, à l’instar de Bassam Sarrafi “qui a brillé lors des quelques minutes jouées lors du dernier match face au Swaziland et qui livre de bonnes prestations avec son club français OGC Nice”.

“Je pense que l’équipe tunisienne est tenue de répondre aux attentes des supporters en exploitant les points faibles du onze nigerien en défense tout en faisant preuve de vigilance étant donné la vitesse de l’adversaire en contre-attaques”, a-t-il ajouté.

Le défenseur Dylan Bron a indiqué de son côté que les joueurs sont bien conscients de l’enjeu de la double face contre le Niger pour franchir un pas décisif vers la qualification pour la phase finale de la CAN 2019. “La sélection tunisienne s’emploiera à remporter la victoire et à convaincre les supporters”, a-t-il promis.

Le défenseur Osama Haddadi a souligné pour sa part que l’objectif principal de l’équipe tunisienne est d’atteindre la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations et terminer la phase des qualifications en tête du Groupe J. “Nous sommes prêts à livrer un excellent match en alliant résultat et manière et déterminés à ne pas faire de demi mesures sur notre pelouse pour décrocher les trois points et conforter notre leadership avant le match retour”, a affirmé le sociétaire du club français de Dijon.

Il a assuré que ses coéquipiers “vont faire la différence d’entrée de jeu et empêcher l’adversaire de gagner en confiance”, estimant toutefois que malgré la lourde défaite de l’équipe nigérienne face à l’l’Egypte (0-6), elle compte quelques qualités, en dépit de lacunes au niveau de la défense et de maturité tactique.

Le défenseur du club grec de l’Olympiacos Yassine Meriah a souligné aussi que “la victoire doit être convaincante, d’autant que l’adversaire souffre d’une faiblesse au niveau de la ligne de défense qu’il importe de bien exploiter”.

Il a ajouté que la concentration reste la clé du succès dans ce match, invitant le public tunisien à prêter main forte aux Aigles de Carthage pour ouvrir une nouvelle page qui passe inévitablement par la qualification à la phase finale de la CAN 2019e.

La Tunisie est en tête du groupe I avec 6 points devant l’Egypte (3 pts), tandis que le Swaziland et le Niger partage la 3e place avec un point chacun, rappelle-t-on.