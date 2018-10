Tunisie : Le ministre des Affaires étrangères s’entretient à Sofia avec des responsables bulgares

En visite officielle en Bulgarie à l’invitation de son homologue, Ekaterina Zharieva, le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, a eu, vendredi, à Sofia un entretien avec le président Roumen Radev axé notamment sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.

A cette occasion, le président bulgare a salué les pas franchis par la Tunisie sur la voie de la transition démocratique, louant son rôle ” important ” dans la stabilité de la région.

Le président Radev a souligné la détermination de son pays à renforcer davantage les relations de partenariat avec la Tunisie notamment dans les domaines de l’enseignement, du tourisme et de l’investissement.

Le ministre a, par la suite, eu un entretien avec son homologue bulgare Ekaterina Zharieva, axé sur des questions d’intérêt commun.

Les deux responsables se sont accordés sur la tenue, en 2019 en Bulgarie, de la 2e session de concertations politiques et de la 15e session de la Commission économique mixte tuniso-bulgare au cours du premier semestre de l’année prochaine à Tunis.

Au cours de son déplacement dans la capitale bulgare Sofia, Jhinaoui a eu également une série d’entretiens notamment avec le président de la commission des Affaires étrangères au sein l’Assemblée nationale de Bulgarie, la ministre de l’Agriculture et le président de la chambre du commerce et d’artisanat de Bulgarie.

Selon un communiqué, il s’agit là de la première visite d’un ministre des Affaires étrangères tunisien en Bulgarie depuis 1995.

Cette visite s’inscrit dans la perspective du renforcement des relations d’amitié et de coopération établies entre les deux pays au double plan bilatéral et multilatéral et dans le cadre de l’Union européenne, particulièrement dans les domaines de l’économie, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la sécurité.

