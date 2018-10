La Ligue nationale du football inflige des sanctions à des clubs de la ligue 2

Le bureau de la ligue nationale du football professionnel (LNFP) a décidé lors d’une réunion tenue jeudi, de reporter à la semaine prochaine les réserves formulées par les clubs de la ligue 2; réserve de l’EO Sidi Bouzid contre le CS Chebba, de l’ES Jerba Midoun contre l’US Siliana et de l’ES Kasserine contre l’ES Hammam-Sousse.

Il a été par ailleurs décidé d’infliger une interdiction de banc pour deux matches assortie d’une amende de 1500 dinars à Hachem Toumi responsable du Sporting Club de Ben Arous pour son comportement indigne envers l’arbitre.

L’AS Marsa et le CO Médenine ont écopé de leur coté d’une amende de 1500 dinars et d’un avertissement pour utilisation de fumigènes par leur public. La même sanction a été infligée au CS Korba et l’AS Kasserine pour jets de projectiles par leur public.