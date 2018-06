Forum à Tunis sur le journalisme de citoyenneté et la bonne gouvernance locale

Un Forum sur le thème ” Le journalisme de citoyenneté et la bonne gouvernance locale ” a été organisé samedi à Tunis avec la participation de 16 journalistes, correspondants et journalistes de citoyenneté originaires des gouvernorats du Nord-Ouest (Siliana, Béja, le Kef et Jendouba).

Initié par le Centre de développement des médias (MDC) en collaboration avec l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), ce Forum se veut un espace pour discuter et évaluer les travaux journalistes réalisés par ces journalistes à l’issue d’un programme de formation lancé par le Centre et l’INLUCC avec le concours de l’ambassade des Pays-Bas à Tunis, l’Organisation ” Free Press Unlimited “.

Ce programme de formation a porté sur deux sessions de formation organisées au cours des mois de mars, avril et mai 2018 à Tunis et à Tabarka et qui a abouti à la réalisation de 22 travaux journalistiques.

Au cours de ce Forum, les participants vont proposer un ensemble de nouveaux sujets d’articles et de reportages sur la bonne gouvernance locale notamment après l’installation des nouveaux conseils locaux dans les gouvernorats du Nord-Ouest.

Ce programme de formation sur le journalisme de citoyenneté a pour objectif de forger les talents de 16 correspondants, bloggeurs, journalistes de proximité et journalistes Mojo (Mobile journalism) afin de favoriser leur contribution aux affaires publiques et locales, à travers le contrôle des autorités publiques et la dénonciation des suspicions de corruption et des pratiques qui s’opposent aux principes de la bonne gouvernance.