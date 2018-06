Sidi Bouzid – Jelma : des manifestants bloquent la route

Plusieurs habitants de la délégation de Jelma (gouvernorat de Sidi Bouzid) ont bloqué, vendredi, la route nationale n°3 et brulé des pneus pour protester contre les déclarations du ministre de la santé.

Une marche de protestation a pris départ devant le siège de l’Union locale du travail en direction du siège de la délégation de Jelma au cours de laquelle, les protestataires ont scandé des slogans contre les déclarations du ministre de la santé et appelant à l’accélération de la réalisation des projets programmés et au droit des habitants de Jelma à la potable.

Selon les protestataires, le ministre de la santé Imed Hammami avait annoncé, lors d’une séance à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), le report du projet de l’hôpital régional de Jelma à cause de l’incident de remblayage du puits de Souabia par les habitants de la ville.

L’Union locale du travail à Jelma a appelé à l’organisation d’une marche de protestation lundi 02 juillet et à une grève générale locale le 13 juillet en cas de non satisfaction des revendications des habitants portant notamment sur la construction de l’hôpital, la création d’une maison des services, d’un bureau de l’emploi et d’une section de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

Au mois de mai dernier, des affrontements ont éclaté un peu partout dans la délégation de Jelma après l’intervention des forces de l’ordre pour assurer le raccordement du puits de Souabia (à l’entrée sud de la délégation) au réseau de la SONEDE.

Les habitants refusent cette décision exigeant qu’on garantisse d’abord le quote-part d’eau potable pour la région ainsi que pour la zone destinée à la culture irriguée.

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche avait indiqué, dans un communiqué, que le puits “Jelma 9” permettra “de garantir l’approvisionnement des habitants des délégations de Sidi Bouzid-ouest, Sidi Bouzid-est, Jelma, Ouled Haffouz et les zones avoisinantes et éviter les difficultés qui ont été enregistrées dans l’approvisionnement en eau potable durant les dernières années”.