Festival international de Bizerte (36e édition) : Retour de Amina Fakhet, Saber Al Ribai en clôture

La 36ème édition du Festival International de Bizerte, qui se tiendra du 12 juillet au 17 août 2018, marque le retour de l’artiste tunisienne Amina FakhEt.

Comme lors des précédentes années, la nouvelle édition du festival s’ouvre sur un spectacle artistique de Bizerte, tandis que l’artiste Saber Al Ribai animera la cérémonie de clôture. Le festival est resté fidèle aux performances qui ont contribué au succès des éditions de 2016 et 2017, telles que la “Ziara” de Sami Al-Lajmi, Lotfi Al-Abdali et Yousri Mahnouch.

Le programme complet du cours, annoncé lors d’une conférence de presse, tenue mardi soir à Bizerte:

Ouverture le 12 juillet : Ebay Show

14 juillet : Pièce de théatre “Madak”

15 juillet : L’algerino + DJ Kim

16 juillet : Spectacle de l’artiste Souad Massi

17 juillet : Pièce de théatre “Mouch normal”

19 juillet : Présentation du spectacle “Ziara” de Sami Al-Lajmi

20 juillet : La pièce “Chekaf” du théâtre de Hamra

21 juillet : Spectacle de l’artiste Hassan Addous

23 juillet : Pièce de théâtre “Mahouch Maoujoud” de Karim Gharbi

25 juillet : Spectacle de Yousra Mahnouch

26 juillet : Spectacle du duo d’artistes Faisal Seghir-Chabe Wahid

27 juillet : Pièce de théâtre “Madame Kenza”

28 juillet : Spectacle de l’artiste Naseef Zaitoun

29 juillet : Les gipsy

30 juillet : Spectacle de Hussein Efritt et Ahmed Jelmam

01 août : Opéra de la Petite Sirène Miar

02 août : La pièce Makki et Zakia de l’artiste Amin Al Nahdi

04 août : Spectacle des artistes Ziyad Al-Bourji et Ayman Lasik

06 août : Spectacle de l’artiste Lotfi Abdali

08 août : Spectacle du joueur de flute équatorien Leo Rojas

10 août : Spectacle musical des artistes Kafon, Ala et Balti

11 août : Spectacle de l’artiste Amina Fakhet

14 août : Un concert de Elissa

15 août : Show de la troupe EPICA

17 août : Clôture avec un concert de Saber Al Ribai