Tunisie : La décision commune HAICA-ISIE a eu un impact négatif sur la couverture de la campagne électorale (Ennahdha)

Le porte-parole du mouvement Ennahdha, Imed Khémiri, a estimé que la décision prise par la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) relative à la couverture de la campagne électorale des élections municipales a “eu un impact négatif sur le processus de la campagne”.

Ennahdha a constaté que la décision de l’instance “n’était pas concluante”, a-t-il déclaré, mardi, à l’agence TAP. Selon lui, il y a eu une restriction de la couverture médiatique de la campagne électorale de manière pouvant avoir une influence négative sur la campagne et la sensibilisation des citoyens aux programmes des partis.

Pour lui, les municipales qui sont organisées en phase de transition exigent une couverture médiatique plus importante, considérant que les sanctions prévues dans le cadre de cette décision ne sont pas fondées juridiquement.

En février 2018, la HAICA et l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) avaient publié une décision commune comportant 34 articles fixant les règles et procédures de la campagne électorale municipale et locale dans les médias audiovisuels. Elle prévoit des sanctions allant de 3 à 50 mille dinars en cas de non respect de ces règles.