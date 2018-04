Tunisie – Municipales 2018 : Listes en lice dans les circonscriptions de Tunis et Sidi Hsine

Les listes en lice pour les élections municipales dans les circonscriptions de Tunis et Sidi Hsine sont comme suit :

Municipalité de Tunis :

Liste Tête de liste

Mouvement Nidaa Tounes (Partisane) Kameleddine Idir

Flambeau de l’école (Indépendante) Riadh Hasni

Union populaire républicaine (Partisane) Mohamed Balti

Mouvement Ennahdha (Partisane) Souad Abderrahim

Notre ville Tunis (Indépendante) Mohamed Mounir Ben Miled

Arrache ta place (Partisane) Mehrez Dridi

Front populaire (Coalition) Lotfi Ben Issa

Mouvement Tounes Al-Irada (Partisane) Rachid Sabiï

Union civile (Coalition) Medhi Rebaï

Courant démocrate (Partisane) Ahmed Esghir Bouezzi

Circonscription de Sidi Hsine

Liste Tête de liste

Mouvement Ennahdha (Partisane) Fraj Gribaâ

Sidi Hsine de demain (Indépendante) Hichem Ben Ayed

L’ambition et le développement (Indépendante) Mhenni Mezdari

Mouvement Nidaa Tounes (Partisane) Habib Ayari

Sidi Hsine d’abord (indépendante) Mokhtar Ben Hriz

Mouvement Machrou Tounes (Partisane) Noureddine Boulabbène

Arrache ta place (Partisane) Mohamed Ennaceur ltifi

Les listes ont été classées selon l’ancienneté dans le dépôt de la demande de candidature et ce, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 30 de la décision n°2018-01 du 2 janvier 2018 amendant et modifiant la décision n°2017-10 du 20 juillet 2017 et relative aux règles et procédures de candidature pour les élections municipales et régionales.