Tunisie : Le parti Al-Watad refuse la modification du système électoral

L’Union des patriotes démocrates unifié (Al-Watad) a exprimé son refus à la modification du système électoral, estimant qu’une telle démarche représente une atteinte au pluralisme et un affront à l’opposition démocratique libre.

Dans un communiqué publié mardi, à l’issue de la 15e session de son comité central consacré à la situation générale du pays, le parti a exprimé son attachement à l’organisation des élections municipales dans les délais fixés, appelant les citoyens et les composantes de la société civile à faire preuve de vigilance à l’égard des tentatives de porter atteinte à la transparence et à l’intégrité de cette échéance à travers l’argent politique sale et l’instrumentalisation de l’administration et des lieux de culte, précise le communiqué.

Le parti a, par ailleurs, exprimé sa vive préoccupation à l’égard de la situation qui prévaut dans le pays sur les plans politique, économique et social et sa détermination à faire face à la politique de la coalition au pouvoir.

Al-Watad a, en outre, affirmé son refus catégorique des tentatives de contourner la Constitution dans le dessein de préparer la voie à un retour au despotisme et au pouvoir unilatéral, estimant que toutes les initiatives “trompeuses du président de la République sous l’appellation du Document de Carthage ont échoué”.

Le parti a, par ailleurs, estimé que les résultats catastrophiques de la loi des finances 2018 “qui a gravement nui à l’économie et à la condition de vie des citoyens” incombent à la coalition au pouvoir, exprimant le soutien à tous les mouvements de protestation contre le désengagement du gouvernement face à ses promesses.