Foire du livre de Tunis : Présentation le 14 avril de l’ouvrage “Etat des lieux de la situation religieuse en Tunisie 2011-2015 “

L’Association des études intellectuelles et sociales et l’Association Croyants sans Frontières pour les études et les recherches, organisent une conférence qui se tiendra dans le cadre de la 34ème édition de la foire internationale du livre de Tunis 2018 et à l’occasion de la parution de leur ouvrage commun : ” Etat des lieux de la situation religieuse en Tunisie 2011 – 2015 ” Samedi, 14 Avril 2018, de 11h00 à 12h30.

Cette publication se présente en quatre tomes d’études et de recherches auxquels 26 universitaires et chercheurs ont pris part, et comprend une étude statistique de terrain réalisée par des spécialistes sur un échantillon de 2800 personnes.

Ce travail est une importante contribution de recherche sinon la première à la promotion de la recherche statistique qui dresse l’état des lieux des différents modes d’organisation inhérents à la religion aux niveaux législatif, structurel et doctrinal.

Il constitue la somme d’un travail descriptif et analytique qui représente une base de données que les chercheurs, journalistes, documentalistes, politiques, décideurs et membres des centres d’analyse statistiques peuvent s’y référer.