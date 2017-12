Vous voyagez en voiture et en famille : Ce qu’il faut faire !

Tous les parents sont passés un jour ou l’autre par cette expérience plutôt désagréable où, pendant qu’ils sont entrain de conduire, leur enfant se met à pleurer et à crier à tue-tête ! Une attitude pourtant parfaitement compréhensible pour un enfant. Et pour cause, après une heure passée en voiture, même les adultes commencent à se lasser et à trouver le temps un peu long ; alors imaginez des enfants !

Des enfants qui s’ennuient en voiture peuvent être particulièrement dangereux : lorsqu’ils commencent à s’agiter et à pleurer, ils sont susceptibles de distraire le conducteur, ce qui peut entraîner des accidents.

Voici quelques astuces pour voyager en toute sécurité en voiture avec vos enfants, tout en les empêchant de s’ennuyer :

Donnez toujours le bon exemple – Par exemple, boucler votre ceinture de sécurité est un bon réflexe que vos enfants ne manqueront pas de remarquer.

Fixez vos règles ! – Les parents doivent toujours imposer certaines règles à suivre lorsqu’ils voyagent avec leurs enfants en voiture et s’assurer que ces règles sont correctement respectées.

Gardez vos enfants occupés en voiture – Assurez-vous de toujours transporter avec vous en voiture les jouets préférés de votre enfant, ainsi que des livres pour le divertir. Des collations et boissons aideront également votre enfant à être moins agité.

Faites attention à la façon dont le siège-auto de votre enfant est installé dans la voiture. Posséder une bonne marque de siège-auto n’est pas tout, encore faut-il savoir l’installer correctement !

