L’association FACE Tunisie organise une caravane de produits de terroir dans 12 entreprises

30 femmes rurales et artisanes à la conquête de nouveaux marchés

L’association FACE Tunisie vient d’organiser, avec l’appui de Enda, l’Office national de l’artisanat et le Ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, une caravane promotionnelle de produits de terroir dans des grandes entreprises basées à Tunis ou dans les régions.

Il s’agit d’une action sociale et de soutien commercial, qui a eu lieu du 18 au 22 décembre 2017 dans 12 entreprises, et qui a pu mobiliser une trentaine de femmes rurales, agricultrices et artisanes des différentes régions (Le Kef, Bizerte, Jendouba, Kairouan, Grand Tunis, Béja, Nabeul et Médenine). Les exposantes ont mis à la vente différents produits agricoles, alimentaires et artisanaux (épices, miels, confitures, plantes aromatiques et médicinales, huiles essentielles, linges de maison, tapis, bijoux, cosmétiques, etc.).

Le concept de cette manifestation vise à renforcer les fonds des femmes rurales et artisanes et à faciliter l’écoulement de leurs produits auprès des employés des grandes entreprises, notamment dans cette période de fêtes de fin d’année.

La caravane s’est ainsi déroulée dans une ambiance conviviale et festive dans les entreprises suivantes : Total, Vermeg, Sopra HR (aux Berges du Lac 1), Fuba-OneTech Group (Bizerte), Techniplast-OneTech Group, Opalia Pharma (Bizerte), Groupe AZIZA (Ben Arous), Sagemcom Software & Technologies (Ben Arous), Orange (le Kram), Orange (la Charguia 1), Grant Thornton et Téléperformance (Montplaisir).

D’après Zahra Ben Nasr, présidente de l’association FACE Tunisie « Les produits de terroir, alimentaires ou artisanaux, restent renfermés dans des niches et manquent de visibilité, de marketing et d’accès aux marchés alors qu’ils sont souvent considérés inhérents au mode de vie de la population. Plusieurs consommateurs s’intéressent aujourd’hui aux produits de terroir, si plusieurs facteurs sont réunis, dont la qualité, l’innovation et le prix. C’est ainsi que notre association soutienne la réhabilitation du patrimoine auprès des nouvelles générations en créant des occasions de vente et de promotion pour la femme rurale et artisane, tout en renforçant ses capacités d’entreprenariat, d’innovation et d’autonomie financière ».