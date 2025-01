Hamas annonce la mort de Mohammed Deif et de son adjoint Marwan Issa

Le mouvement palestinien Hamas a annoncé la perte de plusieurs hauts commandants de sa branche militaire, les Brigades Al-Qassam, parmi lesquels figurent son chef emblématique, Mohammed Deif, et son adjoint, Marwan Issa. Cette nouvelle marque un tournant majeur dans le conflit en cours, tant l’influence de ces figures était déterminante dans la stratégie militaire et la résistance du mouvement. Mohammed Deif, en particulier, était considéré comme l’un des leaders les plus insaisissables et stratégiques du groupe, échappant à de nombreuses tentatives d’assassinat au fil des années. La disparition de ces commandants soulève de nombreuses interrogations sur l’avenir de Hamas et l’évolution du conflit dans la région.