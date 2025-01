Abonnements scolaires et universitaires : points de vente et horaires détaillés

Abonnements scolaires et universitaires

La campagne de vente des abonnements scolaires et universitaires pour la deuxième période a démarré, via 151 bureaux de poste, dont 130 répartis entre les gouvernorats de Tunis (56), l’Ariana (19), Ben Arous (35) et La Manouba (20), ainsi que 21 bureaux dans les autres gouvernorats de la République, selon ce qu’a annoncé la Société des Transports de Tunis.

La société met également à disposition 5 points de vente spécifiques pour faciliter les opérations :

L’agence commerciale à M’nihla Mnihla 4, en face de la station terminus de la ligne de métro n°6.

L’agence commerciale à Bab El Khadra.

L’agence commerciale située à la station d’interconnexion Slimane Kahia, à La Manouba.

L’agence commerciale à la station Marsa Plage.

Un point de vente au campus universitaire de La Manouba.

Un autre point sera dédié à la gare de Tunis Marine pour le réseau TGM, afin de traiter les corrections et réparations des abonnements en cas d’erreur.

Les horaires d’ouverture de ces agences seront de 8h à 17h du lundi au vendredi, et de 8h à 13h le samedi.

En parallèle à ces points de vente physiques, et à partir de la même date, il sera possible d’acheter les abonnements via Internet en se rendant sur le site suivant : www.transtu.tn.