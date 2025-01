Virus HMPV : Riadh Daghfous rassure, la situation est sous contrôle

Le directeur général du Centre national de pharmacovigilance, Riadh Daghfous, a rassuré sur le virus respiratoire “HMPV”, signalé dans plusieurs pays, en précisant qu’il s’agit d’un virus ancien apparu en Europe en 2001, sans danger significatif. Il a dénoncé les informations erronées diffusées sur les réseaux sociaux, ajoutant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a émis aucun avertissement à ce sujet. En Tunisie, les virus respiratoires les plus répandus restent le rhinovirus, les souches H1N1 et H3N2, ainsi que quelques cas de Covid-19. Le ministère de la Santé a confirmé que la situation est sous contrôle et suit une surveillance continue à l’échelle nationale et internationale. Tout en rappelant l’importance de la vaccination annuelle et des mesures de prévention, les autorités appellent à éviter l’automédication, notamment les antibiotiques, et à consulter un médecin en cas de complications. Enfin, elles exhortent la population à se fier uniquement aux communiqués officiels pour éviter la propagation de rumeurs infondées.