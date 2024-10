Météo : pluies jusqu’à 70 mm et vents violents lundi et mardi

Des pluies intenses sont attendues en Tunisie les lundi et mardi, notamment dans le sud du pays. Selon le bulletin de suivi publié ce dimanche par l’Institut National de la Météorologie, des nuages orageux accompagnés de précipitations, parfois abondantes, toucheront principalement le sud-est, avec des quantités allant de 30 à 50 mm, pouvant atteindre jusqu’à 70 mm par endroits, et des chutes de grêle localisées. Par ailleurs, de forts vents souffleront lors de ces orages, affectant en fin de journée les régions orientales du centre et, plus tard dans la nuit, le nord-est. Le mauvais temps devrait persister mardi, avec des pluies sur la majeure partie du territoire, particulièrement abondantes dans le sud et le centre-est.