L’UGTT appelle à manifester dans les rues pour dénoncer l’assassinat de Nasrallah

Le bureau exécutif de l’UGTT a appelé les peuples en Tunisie et dans le monde à manifester dans les rues pour dénoncer l’assassinat du secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah et pour exprimer leur soutien continu à la résistance face aux crimes de l’occupation sioniste.

Dans son communiqué, l’UGTT a déploré la mort de Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, tombé en martyr dans un attentat sioniste dans la banlieue sud de Beyrouth, vendredi dernier, dans une opération qualifiée de « lâche » et menée avec « le soutien américano-sioniste et des régimes réactionnaires arabes ». Il a rappelé que l’assassinat de Nasrallah est intervenu après une série de raids israéliens sur plusieurs régions du Liban faisant plus de 1600 morts et des centaines de blessés ».

L’organisation nationale a estimé que ce « crime odieux révèle la confusion et la défaite de l’occupant face à la fermeté de la résistance” notant que les assassinats de figures de la résistance ne feront que renforcer la résistance et la poursuite de la lutte pour le droit légitime du peuple palestinien à l’autodétermination et à la récupération de ses terres volées.

Il convient de noter que le Hezbollah libanais a annoncé que son leader Hassan Nasrallah a été tué lors des raids qui ont visé le siège du commandement central du parti dans la banlieue sud de Beyrouth vendredi soir, quelques heures après l’annonce par l’armée israélienne de l’opération d’assassinat, laquelle a été menée par des avions de chasse qui ont largué environ 85 bombes pesant chacune environ une tonne d’explosifs.