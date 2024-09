Distribution d’aides en natures au profit de 7371 enfants pris en charge par l’Etat

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a débuté la distribution d’aides en nature de la rentrée scolaire au profit de 7 371 enfants pris en charge dans les institutions de l’enfance de l’Etat, pour une valeur d’environ 14,2 millions de dinars (MD), dans le cadre du renforcement du rôle social de l’Etat.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère a indiqué qu’il a commencé à distribuer les aides consistant en des livres, des cartables, des fournitures scolaires, des vêtements et des chaussures, aux enfants issus de familles démunies et aux enfants sans soutien familial, placés dans des centres ou institutions d’encadrement social.

Entre le 28 août et le 3 septembre courant, 1 810 enfants appartenant aux centres d’enfance de Bir El Hafi, Regueb, Meghila, Mazouna, Meknassi, Menzel Bouziane, Ben aoun, Ouled Belhadi et Ouled Hafouz à Sidi Bouzid, aux complexes d’enfance de Souk lahad, de Kebili, de Fawar, Jomna et Qalaa (gouvernorat de Kebili), et des centres d’enfance de Douar Hicher et Mornaguia à la Manouba ont bénéficié de ces aides de la rentrée scolaire, a indiqué le ministère.