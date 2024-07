Gabès : Campagne de collecte de déchets ménagers et de construction

Une campagne de propreté a été organisée, récemment, dans la ville de Gabès visant à lutter contre les dépotoirs anarchiques et les lieux de prédilection du moustique et à entretenir les routes et les espaces verts.

Des agents de propreté, des camions et du matériel pour entretien de voirie ont été mobilisés pour assurer les travaux de nettoyage et de collecte des déchets plastiques et ménagers dans la ville, dans le cadre de cette campagne menée à l’initiative de la municipalité de Gabès en collaboration avec les services du gouvernorat, du ministère de l’équipement, de l’Agence de gestion des déchets, de la société de environnement et du jardinage ainsi que la direction des forêts.

Auparavant, une campagne de levée de déchets de construction a été effectuée, également par des sociétés publiques et privées, au niveau de la route du Corniche et à l’entrée de la zone industrielle à proximité de la plage Sidi Abdessalem.

Des responsables régionaux ont confié à l’Agence TAP que l’éradication du phénomène de prolifération des déchets plastiques, ménagers et de construction dans la ville de Gabès nécessite la consécration de moyens financiers importants.