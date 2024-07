Drame à Tabarka : un jeune secouriste trouvé mort après une noyade

À Tabarka, un tragique incident a eu lieu sur la plage de la Marina où un jeune homme dans la trentaine, sous-lieutenant au sein de la protection civile de Tahroun, a perdu la vie par noyade.

Malgré les efforts des secouristes pour sauver leur collègue, les conditions maritimes tumultueuses ont entravé les opérations de sauvetage. Le corps a été retiré de l’eau et transporté d’urgence à l’hôpital régional de Tabarka, mais il est malheureusement décédé. La direction régionale de la protection civile de Jendouba avait pourtant alerté sur les dangers de la baignade dans les plages de Tabarka, particulièrement en raison des vents forts et des conditions défavorables pendant les jours de mardi, mercredi et jeudi. Malgré ces avertissements, les plages de Tabarka attirent de nombreux vacanciers venus de tout le pays ainsi que des visiteurs de Libye et d’Algérie, ce qui engorge la ville de milliers de touristes.