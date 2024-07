Tunisie – Météo : Les températures oscillent la nuit entre 24 et 38 degrés

Le temps demeure durant la nuit de mercredi à jeudi, peu nuageux sur la plupart des régions, a indiqué l’Institut national de la météorologie (INM) dans un bulletin.

Vent de secteur Nord et de secteur Est au Centre et au Sud relativement fort près des côtes et au Sud, Il sera accompagné localement de tourbillons de sable faibles à modérés dans le reste des régions

Mer agitée à peu agitée dans la zone de Serrat .Les températures oscillent la nuit entre 24 et 28 degrés dans les régions côtières et entre 29 et 33 degrés à l’intérieur du pays. Elles atteignent 38 degrés à l’extrême Sud .