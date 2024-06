Football – Coupe de Tunisie (finale) : Le S.Tunisien pour un 7e titre, le CA Bizertin pour le 4e

Un duel équilibre et ouvert à tous les scénarios sera au menu de la finale de la coupe de Tunisie de football, ce dimanche à Radès, à partir de 17h00, entre un Stade Tunisien à la reconquête de son premier titre après deux décennies d’absence, et un CA Bizertin qui cherche à renouer avec le sacre qui le fuit depuis dix ans.

Pour la 11e finale de son histoire, le club du Bardo tentera d’enrichir son palmarès par un septième trophée et conclure en beauté une saison réussie qui l’a vu terminer à la 4e place de la Ligue 1, tandis que la formation bizertine qui en sera à sa 7e finale, espère décrocher un quatrième sacre qui fera oublier un parcours peu satisfaisant en championnat ou elle s’est contentée d’assurer son maintien.

Pour les deux antagonistes, la finale est d’autant plus importante puisqu’elle ouvrira au vainqueur les portes d’une participation la saison prochaine à la coupe de la Confédération, une compétition à laquelle le S.Tunisien n’a pas disputé depuis 2004 tandis que le CA Bizertin n’y a pas participé depuis 2013.

Le Stade Tunisien partira avec un capital humain plus expérimenté avec des joueurs plus aguerris à ce genre de grands rendez-vous, à l’image de Youssef Oumarou, Ghazi Ayadi, Haythem Jouini et Bilel Mejri de retour d’une suspension, contrairement du CA Bizertin qui compte des jeunes joueurs manquant d’expérience, certes, mais enthousiastes et prometteurs, à l’instar de Iyed Midani, Rayane Rehimi, Mohamed Amine Allal et Farouk Bougatfa.

Les protégés de Hammadi Daou, déjà sacré en 2021 avec le CS Sfaxien, compteront sur leur efficacité offensive pour atteindre la cage de Achraf Krir, sacré l’année dernière avec l’O.Béja, et faire la différence, après avoir inscrit 17 buts lors des tours précédents. Ceci dit que leur parcours n’a pas été une promenade de santé puis que le club a disputé tous ses matches en dehors de ses bases face à l’Espérance de Zarzis (3-0), l’EGS Gafsa (6-1), l’Etoile du Sahel (4-2) et l’O. Béja, tenant du trophée (4-1).

Le parcours des hommes de Maher Kanzari qui ont hérité, de leur côté, d’adversaires divisionnaires au début des éliminatoires, à savoir l’AS Mhamdia (2-1), le CS Sakiet Eddaier (2-1) et le SC Ben Arous (1-0), n’a pas été non plus de tout repos, après avoir franchi l’écueil d’un des spécialistes de la coupe, le C.Africain (2-1) en demi-finale et démontré une force de caractère qui lui a permis d’arracher sa qualification dans les prolongations, lors des trois derniers tours.

Pour cette finale, la formation bizertine sera amputée des services du milieu Alaeddine Bouallagui, suspendu, et de l’Algérien Abderraouf Othmani, blessé, mais récupèrera le défenseur central Firas Akremi, qui vient de purger sa suspension.

Le match sera dirigé par l’arbitre Seif Ouertani, tandis que que Fraj Abdellaoui sera à la VAR.