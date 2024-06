Décès du célèbre artiste et homme de théâtre Mourad Karrout

Le ministère des affaires culturelles a dans un faire-part publié aujourd’hui regretté la disparition du célèbre artiste et homme de théâtre tunisien Mourad Karrout, décédé vendredi 28 juin 2024.

Le défunt a commencé sa carrière théâtrale avec la pièce “Mnamet Ateres” en 1962. Son aventure dans la mise en scène a débuté en 1986.

Il a son actif plus de 63 pièces de théâtre. Mourad Karrout a signé sa présence à la télévision et au cinéma à travers ses contributions à plusieurs feuilletons et séries dramatiques dont “Gamret sidi Mahrous”, “Hkayet Abdelaziz El Aroui” “Warda” et le célèbre sitcom “Choufli Hal”. Parmi les films auxquels il a participé l’on cite entre autres “Hezz ya wezz” de Brahim Letaief.