Djokovic quitte Roland-Garros sur blessure : le public perd l’un de ses favoris

Le tenant du titre et numéro un mondial, Novak Djokovic, a été contraint de se retirer du tournoi de Roland-Garros en raison d’une blessure au genou droit. Cette nouvelle a frappé le monde du tennis comme un coup de tonnerre, assombrissant l’ambiance de la compétition et privant le public d’un des joueurs les plus populaires et talentueux du circuit.

La blessure est survenue lors de son match épique en cinq sets contre l’Argentin Francisco Cerundolo lundi, pour se qualifier pour les quarts de finale. Malgré sa victoire, Djokovic a ressenti une douleur aigüe au genou lors d’un service dans la cinquième manche, l’empêchant de continuer.

“J’ai essayé de résister, mais la douleur a empiré et je ne suis plus en mesure de concourir au plus haut niveau”, a déclaré Djokovic lors d’une conférence de presse.

Son abandon représente un coup dur pour Roland-Garros, qui perd l’un des favoris au titre et une source d’attraction majeure pour le public. L’absence de Djokovic risque également d’impacter sa participation à Wimbledon, le troisième tournoi du Grand Chelem, prévu fin juin.

La gravité de la blessure et la durée de son indisponibilité restent à déterminer. On espère pour le champion serbe qu’il puisse se rétablir rapidement et reprendre la compétition dans les meilleures conditions possibles.