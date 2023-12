Alerte météo : le ministère de l’Agriculture recommande la prudence aux marins et agriculteurs

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de la Pêche a émis aujourd’hui une recommandation à l’attention des citoyens agriculteurs, les exhortant à la prudence et à prendre des mesures de précaution en évitant les infrastructures hydriques telles que les barrages, les lacs de montagne, les cours d’eau ainsi que les marins à ne pas prendre de risques en naviguant, et ce, jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques.

Ces recommandations émanent du ministère de l’Agriculture suite à un communiqué de l’Institut national de la météorologie concernant les variations météorologiques prévues pour le vendredi 8 décembre 2023. Le temps sera propice à des pluies éparses, parfois orageuses, dans le nord et les régions occidentales, puis progressivement dans les autres régions au cours de la nuit, parfois abondantes dans les régions de Béja, Jendouba et Bizerte. Les précipitations se poursuivront le samedi 9 décembre 2023 dans le nord et les régions orientales, pouvant être localement orageuses et abondantes dans le nord-ouest et le sud-est du pays.