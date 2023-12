Bonnes nouvelles : Signature d’un accord entre la Tunisie et ce pays pour l’abolition des visas pour ces citoyens

Tunisie et Arménie ont signé, mardi, un accord d’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, ainsi qu’un mémorandum d’entente sur les consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L’accord et le mémorandum ont été signés par le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Monir Ben Rejeb, et le vice-ministre des Affaires étrangères arménien, Van Kostian, lors de la présidence de la première session des consultations politiques tuniso-arméniennes, qui ont porté sur l’état des relations bilatérales et les moyens de les promouvoir.

À cette occasion, un certain nombre de questions régionales et internationales d’intérêt mutuel ont été examinées, notamment la situation dans les territoires palestiniens occupés.

Les deux parties ont réaffirmé leur rejet de l’agression barbare en cours qui cible les civils, les hôpitaux, les écoles, les lieux de culte et les habitations dans la bande de Gaza. Elles ont également souligné la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat et de garantir un accès rapide à l’aide humanitaire aux personnes qui en ont besoin à Gaza et dans toute la Palestine, sans conditions ni obstacles.

Les deux parties ont également appelé à la protection internationale des civils palestiniens conformément aux résolutions des Nations unies, à la fin du blocus injuste imposé à la Palestine et à la bande de Gaza en particulier, et à la cessation de toutes les formes de châtiment collectif imposées aux Palestiniens.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a également rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères arménien, qui dirige la délégation de son pays à la première session des consultations politiques entre la Tunisie et l’Arménie.

Le vice-ministre arménien des Affaires étrangères a remis au ministre des Affaires étrangères une lettre d’invitation de son homologue arménien pour lui rendre visite à Erevan.

Le ministre a accueilli cette invitation, affirmant sa détermination à effectuer cette visite dans les meilleurs délais possibles.