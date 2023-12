Le “Mouvement pour la Justice”, parti politique né de la fusion de “Machrou Tounes”, du collectif “Chabeb Al Badil” et de “Derâa Al Watan” (Bouclier de la patrie), a annoncé, lundi, la composition de son instance exécutive.

Le mouvement indique avoir tenu son premier congrès constitutif pendant le week-end, selon un communiqué rendu public lundi.

Joint par l’agence TAP, le porte-parole du mouvement, Chokri Anane, a indiqué que le mouvement pour la justice a choisi le leadership horizontal, une forme d’organisation non hiérarchique basée sur une gouvernance collégiale.

Le 17 novembre dernier, les trois formations politiques ont annoncé, dans une déclaration, leur fusion et la constitution d’un mouvement baptisé “Mouvement pour la justice”. Les co-signataires de la déclaration, à savoir Chokri Anane pour “Machrou Tounes”, Mohamed Ali el-Ghoul pour le collectif “Chabeb Al Badil” et Mohamed Mhiri pour “Derâa Al Watan” ont souligné que le parti s’occupera au cours de la prochaine période de “l’organisation interne du parti et ne participera pas aux échéances électorales des années 2023 et 2024, y compris la présidentielle”.

Deux jours plus tard, Mohsen Marzouk, ancien président de “Machrou Tounes”, a écrit sur sa page facebook qu’au sein de ce nouveau mouvement, son rôle sera “axé sur la formation et l’encadrement, en laissant place à de nouveaux leaders pour assumer la responsabilité du leadership”.

Voici la composition du mouvement :

Commission de suivi et d’évaluation: Belkiss Abdallah

Commission des structures: Kamel Romdhani

Centre des recherches et programmes: Fethi Belhaj

Commission de veille et de communication interne: Mourad Mehouachi

Commission des relations avec les partis et les organisations: Sahbi Sahnoun

Commission de la communication: Mohamed Ali el-Ghoul

Relations extérieures: Lamia Khémiri

Académie: Mohsen Marzouk

Directeur exécutif: Khaled Ouertani

Porte-parole: Chokri Anane

Commission politique: Mohamed Mhiri

Commission de la culture: Nizar Ben Saad

Organisation de la jeunesse: Mohamed Amine Saadou et Chourouk Ayadi