Des chutes de pluies éparses et orageuses sont attendus samedi au nord et localement au Centre au cours de l’après midi, alors que dans le reste des régions, le ciel sera dégagé, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera faible à modéré et la mer sera houleuse à peu agitée. Les températures maximales seront comprises entre 24 et 29°c au Nord et au Centre et variant entre 29 et 34°c au Sud.