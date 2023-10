31 mosquées détruites depuis l’agression de l’occupation israélienne à Gaza

Aujourd’hui, le 22 octobre 2023, le ministère des Affaires religieuses à Gaza a annoncé que les forces d’occupation israéliennes ont complètement détruit cinq mosquées dans la bande de Gaza, portant ainsi le nombre total de mosquées détruites depuis le début de l’agression le 7 octobre à 31.

Samedi, le ministère avait déjà annoncé que les frappes israéliennes avaient détruit 26 mosquées à Gaza de manière totale, tandis que de nombreuses autres avaient été partiellement endommagées, certaines d’entre elles subissant des dégâts graves.

Ces actes de destruction ont suscité une vive indignation à travers le monde, avec de nombreuses condamnations de la part de la communauté internationale. Les attaques contre des lieux de culte sont généralement considérées comme des violations graves du droit international et des droits de l’homme.

L’escalade de la violence à Gaza a également entraîné la perte de vies civiles et de nombreux dégâts matériels, intensifiant ainsi les préoccupations quant à la situation humanitaire dans la région.

La destruction de mosquées, en plus d’être un acte de violence contre la foi et la culture des habitants de Gaza, contribue à la détérioration de la situation déjà précaire dans la région et soulève des interrogations quant aux perspectives de paix et de stabilité au Moyen-Orient.

La communauté internationale continue de faire pression pour un cessez-le-feu immédiat et pour la reprise de négociations visant à résoudre le conflit israélo-palestinien, dans l’espoir de mettre fin à la violence et de préserver les vies à Gaza.