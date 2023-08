UGTT : Noureddine Taboubi plaide en faveur d’une solidarité nationale pour surmonter la situation actuelle

“La Tunisie a besoin, aujourd’hui, de solidarité nationale pour surmonter la situation actuelle et réaliser des progrès, et ce, en mettant un terme au discours de diabolisation et aux accusations de trahison et de complot”, a affirmé, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi.

Il a ajouté, dimanche, dans une déclaration accordée à l’Agence TAP, en marge de l’ouverture des travaux du congrès ordinaire de la Fédération générale des municipaux, organisé, à Hammamet que la centrale syndicale a entamé l’organisation de réunions et de rencontres pour évaluer la situation.

“Toutes les parties prenantes et les acteurs actifs sont appelés à faire des autocritiques pour régler leurs différends”, a-t-il encore déclaré.

” La bataille d’aujourd’hui est économique et sociale. Il ne faut pas non plus délaisser la bataille des droits de l’homme. Ceci nécessite une stabilité politique”, a- t-il dit.

Taboubi a mis l’accent, en outre, sur la nécessité d’ouvrir un dialogue national réunissant toutes les parties, appelant à informer le peuple des difficultés de la situation sociale actuelle et à éviter les ” voies détournées ” pour lever les subventions.

“Le 18éme congrès congrès ordinaire de la Fédération générale des Municipaux est organisé dans des conditions difficiles, compte tenu de la paralysie que connaissent les municipalités suite à la décision de dissolution des conseils municipaux”, a pour sa part déclaré, le secrétaire général de la Fédération, Makram Amairia.

Le responsable a fait état à cette occasion de difficultés liées à la gestion des municipalités en l’absence des conseils municipaux.