En prévision de la mise en œuvre du projet de la billetterie électronique qui sera lancé à partir de la nouvelle saison sportive 2023-2024, le ministre de la Jeunesse et des Sports, a affirmé que cette mesure est irréversible afin de lutter contre la violence et le vandalisme dans les stades.

Au cours d’une séance de travail présidée par Kamel Déguiche, conjointement avec les représentants du Ministère de l’Intérieur et des fédérations sportives, les discussions ont porté sur les différents aspects techniques et juridiques de ce projet et les propositions de toutes les parties concernées.

L’accent a été mis, à cette occasion, sur la nécessité d’adopter les billets électroniques à partir de la nouvelle saison sportive et de mettre ce projet en service afin de réduire les actes de violence et de vandalisme et d’éviter des pertes matérielles et logistiques supplémentaires dans les installations sportives.

Le ministre a précisé qu’une commission mixte sera chargée de veiller à la mise en œuvre de ce projet et d’encadrer les comités des supporters tout en révisant les textes législatifs pour les appliquer.

Déguiche a d’autre part indiqué qu’en plus de l’activation de “l’identité sportive numérique” qui permettra d’identifier et de poursuivre facilement les personnes impliquées dans des actes de violence, le ministère a déposé une demande d’adhésion à la convention internationale “Macolin” qui vise à prévenir et à criminaliser la manipulation des résultats sportifs

Les représentants du ministère de l’Intérieur ont, de leur côté, exprimé la volonté du ministère de s’associer à toutes les parties concernées pour assurer des cours de formation au profit des comités des supporters, tout en cherchant des mécanismes plus souples pour traiter avec le public sportif.