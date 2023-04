La fédération internationale des villages d’enfants SOS a choisi de tenir son prochain congrès en septembre prochain à Hammamet avec la participation de délégations de 30 pays africains et européens, a fait savoir le directeur régional Afrique de l’ouest, du centre et du Nord de SOS villages d’enfants, Benoit Piot, lors de sa rencontre hier, vendredi à Tunis, avec la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des Personnes âgées, Amal Belhaj Moussa.

Benoit Piot a affirmé, à cette occasion, la disposition de la fédération à renforcer davantage la coopération avec la Tunisie dans les domaines liés à la protection de l’enfance sans soutien et à œuvrer avec le ministère de la famille pour diffuser la culture d’accueil de cette catégorie d’enfants en milieu familial.

Le responsable a loué les efforts déployés par la Tunisie en matière de prise en charge des enfants sans soutien et son fort appui aux interventions de l’association tunisienne des villages SOS, se félicitant du nouveau dynamisme marquant l’activité de ces villages et les succès réalisés à différents niveaux.

La rencontre qui s’est déroulée en présence du membre du Bureau Exécutif de la Fédération Internationale des Villages d’Enfants “SOS”, Bouchra Zaaboul et du Président de l’Association Tunisienne des Villages SOS, Mohamed Megdich, a permis de passer en revue les contours des stratégies, programmes et plans d’action mis en place par le ministère au service de l’intérêt supérieur de l’enfant sans soutien familial, et d’examiner les opportunités de coopération existantes avec la Fédération internationale des villages SOS dans ce domaine.

Le ministère de la famille a prévu un appui financier annuel d’un montant de 2,5 millions de dinars au profit de l’Association Tunisienne des Villages d’Enfants SOS durant le plan de développement 2023-2025. Le nombre total des enfants pris en charge dans les villages SOS en pension complète s’élève à 276 pensionnaires. L’association prend en charge 1960 enfants en milieu familial.