Nuages parfois denses avec pluies temporairement orageuses sur le nord, le centre et le sud ouest.

Vent faible à modéré atteignant une vitesse de 40 km/h prés des côtes et dépassant temporairement 70 km/h sous orages.

Mer moutonneuse à agitée.

Les températures maximales varieront entre 23 et 28 °C dans le nord, les hauteurs et les régions côtières et entre 29 et 34°C dans le reste des régions.