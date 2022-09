En Italie le litre de lait coûte plus cher que le litre d’essence

En Italie le litre de lait coûte désormais plus cher qu’un litre d’essence (plus de 2 euros), ce qui fait dire au journal La Stampa qu’un petit déjeuner reviendra aussi cher qu’un plein d’essence.

L’Italie fait face à une inflation historique de près de 7%, un niveau jamais atteint en 40 ans.

Pour l’association de la filière laitière transalpine, la flambée des prix de 66% est d’origine spéculative, elle s’explique également par la hausse des coûts et appellent à l’intervention de l’Etat.

En Tunisie la CONECT vient d’alerte sur la situation de la filière laitière, avec des prix à la production inchangés depuis avril 2021 “malgré la hausse sans précédent des prix des aliments pour bétail, et des charges au niveau de la collecte et de l’industrie, ce qui a donné lieu, au cours des derniers mois, à la baisse des quantités du lait accepté au niveau des usines de 20 à 30 %”.

«Avec un stock national de lait, ne dépassant pas actuellement, les 15 jours de consommation, l’hypothèse de l’importation du lait en devise et à des prix extrêmement élevés, en comparaison avec les prix des marchés tunisiens pendant la fin de 2022, reste posée, si les autorités concernées ne prennent pas les décisions nécessaires à temps».

Dans une déclaration récente, le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Noureddine Ben Ayed, estime nécessaire d’augmenter le prix du lait à la production de 800 millimes au moins, et ce conformément aux expériences des pays voisins, et arabes et à réduire le coût des fourrages qui représentent 80% du total des dépenses de l’éleveur.