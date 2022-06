Une délégation tunisienne en Suisse pour promouvoir l’huile d’olive Par : Kamel Nyari

Une délégation tunisienne s’est rendue la semaine dernière en Suisse à l’invitation du programme suisse de promotion des importations Sippo. “Nous avons rendu visite à différents détaillants pour savoir comment fonctionne le marché en Suisse”, a expliqué Hichem Neji de Tunisia Export à un média local le 24 huin. Et la tournée de la semaine dernière a également emmené la délégation à Horn, à l’usine Oleficio Sabo. Le fait qu’ils aient trouvé des portes ouvertes ici n’est pas un hasard. Sabo vend déjà de l’huile d’olive tunisienne de plus en plus. Plus de 290 000 bouteilles ont été vendues en 2021. Et cette année les chiffres risquent d’être dépassés. Cela ne surprend pas non plus le PDG de Sabo, Centonze. L’huile d’olive extra vierge tunisienne est de bonne qualité. “C’est doux et fruité”, dit-il. “Vous ne gagnez pas de prix d’un jury spécialisé de cette façon. Mais c’est exactement ce que veulent les consommateurs.” C’est aussi un peu moins cher que l’huile espagnole. “C’est pourquoi il y a un potentiel dans la gastronomie en particulier.” Hichem Neji s’en réjouit également. “Nous sommes le deuxième plus grand producteur d’huile d’olive au monde. Il y a plus d’un million d’oliviers en Tunisie et les producteurs ont beaucoup investi dans la qualité ces dernières années. ». Beaucoup est déjà exporté dans la région méditerranéenne mais aussi outre-mer. “Mais nous serions heureux d’exporter davantage vers la Suisse.” La discussion s’est rapidement tournée vers les détails : formats de bouteilles et tailles de récipients, règles de durée de conservation et compositions chimiques, précise un média local qui a couvert l’événement.