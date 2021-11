Démarrage des Journées du cinéma égyptien en Tunisie

Les Journées du Cinéma égyptien en Tunisie, organisées du 16 au 19 novembre 2021, ont démarré, mardi soir, à la Cité de la Culture à Tunis.

La cérémonie d’ouverture a eu lieu en présence de la ministre des Affaires Culturelles, Hayet Ktat Guermazi, de l’ambassadeur égyptien en Tunisie, Ihab Fahmy, des diplomates accrédités en Tunisie et des professionnels du secteur du cinéma.

La ministre des Affaires Culturelles a déclaré que cette manifestation culturelle constitue un trait d’union dans les relations culturelles bilatérales, assez riches, diversifiés et solide qui meublent la célébration de l’année de la culture tuniso-égyptienne 2021-2022. Elle a rappelé un évènement qui se tient à l’initiative du président de la république, Kais Saied et de son homologue égyptien Abdelfattah Al- Sissi.

La ministre a encore souligné le rôle de premier plan du cinéma dans le développement des sociétés, citant la contribution du 7e art en Tunisie et en Egypte dans la prise de conscience générale des méfaits de l’extrémiste et du terrorisme.

Hayet Ktat Guermazi a affirmé la disposition de son département à renforcer les ponts de communication et les échanges culturels entre les deux pays par le biais d’échange d’expériences et d’expertises et le développement des productions culturelles, artistiques et créatives bilatérales.

Pour sa part, l’ambassadeur égyptien en Tunisie a déclaré que cette manifestation témoigne de la volonté des deux pays à renforcer l’échange dans tous les secteurs culturels. Elle inaugure une série d’activités dans des secteurs comme le théâtre, la musique et la littérature, a-t-il ajouté.

Le partenariat cinématographique entre l’Egypte et la Tunisie date des années 70 a rappelé le diplomate, tout en évoquant l’importance du 7e art dans la préservation du patrimoine national et de l’histoire arabe commune.

Le démarrage des Journées a été marqué par le vernissage d’une exposition intitulée ” Affiches Gassour ” en hommage à l’œuvre de l’Egyptien Hassan Gassour, connu dans la conception des affiches de films.

Un hommage ont été rendu à deux producteurs de cinéma, le Tunisien Hassan Daldoul et l’Egyptien Gabi Khoury. Ce dernier a parlé de l’importance de faire connaître le cinéma tunisien en Egypte en l’intégrant dans les circuits de distribution dans son pays.

Six films égyptiens sont au menu de ces Journées dont ” Tourab Almas ” de Maroune Hamed diffusé au démarrage des Journées, avec une autre projection prévue en clôture.

Des films de Marmina Chalabi, Atef Chokri, Thameur Achri seront diffusés, à la salle Tahar Cheria, au cours des Journées du cinéma égyptien en Tunisie qu’abrite le Centre du Cinéma et de l’Image (CNCI).