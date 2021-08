Tunisie : Saïed évoque un bref dialogue entre Ghannouchi et un militaire tunisien

Le président de la République, Kais Saïed, a présidé ce jeudi le départ du convoi militaire tunisien en direction de la République centrafricaine afin de participer à l’Unité d’intervention aérienne des Nations Unies.

Saïed s’est adressé à l’unité militaire pour lui réaffirmer son soutien alors que le pays passe par une période assez particulière.

Il a rappelé le dialogue qui a eu lieu entre le président du Parlement, Rached Ghannouchi, et le militaire chargé de surveiller et protéger le parlement. Il a considéré que la phrase dite par le militaire à Ghannouchi qu'”il protègera la nation” restera dans la mémoire et traversera le temps et les continents.