Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 29 octobre 2020

Une amélioration progressive de la situation météorologique durant les heures qui viennent. Possibilité de chute de pluies localement orageuses, le matin, sur l’extrême nord. Nuages passagers sur le reste des régions.

Une légère hausse des températures et les maximales atteindront 16 ° C sur les hauteurs et seront comprises entre 18 et 23° C dans le nord et le centre et entre 21 et 25 ° C dans le sud.

Le vent se poursuit prés des côtes et la vigilance doit être de mise. Mer très agitée à agitée dans le nord et le golfe de Hammamet et grosse dans le golfe de Gabès.