Tunisie : La ministre de la Femme s’assure de l’exécution des mesures de prévention contre le coronavirus

La ministre de la Femme, de l’Enfance et des Séniors Asma Shiri Laabidi s’est rendue, samedi, à la maison de retraite de feu Sadok Idriss à Gammarth (banlieue nord de Tunis) et à l’un des centres d’écoute et d’orientation des femmes victimes de violences, dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte contre le coronavirus.

La ministre a pris connaissance de l’exécution des décisions préventives prises dans le cadre de ladite stratégie, dont la stérilisation de l’établissement des personnes âgées, où elle s’est également enquis de la qualité des prestations de services et écouté les préoccupations des résidents et des agents y exerçant.

Il convient de rappeler que des appareils et produits antibactériens ont été distribués aux centres de protection des personnes âgées réparties à Gammarth, la Manouba, Jendouba, Grombalia, Béja, Kairouan, Sousse, Gafsa, Menzel Bourguiba, le Kef, Kasserine et Sfax.

Lors d’une visite d’un centre d’hébergement des femmes victimes de la violence, géré par l’Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement (AFTURD), la ministre a souligné la nécessité d’appliquer à bon escient les mesures préventives nécessaires tout en s’assurant de la sécurité des femmes résidentes et les employés dans ce centre.

Elle a appelé à la nécessité d’intensifier la stérilisation de l’espace et de mener des campagnes de sensibilisation pour se prémunir de ce virus, sachant que le centre a reçu les produits nécessaires pour la stérilisation, afin de garantir la sécurité et la prévention aux bénéficiaires des services du centre et à ses employés.

La visite a offert l’occasion pour prendre connaissance des services de prise en charge des femmes victimes de la violence et s’enquérir des ateliers mis à la disposition des femmes bénéficiaires des cycles de formation dans plusieurs disciplines à l’effet de réaliser leurs propres projets.

Il convient de signaler que le centre rend des services aidant les femmes victimes de la violence à la mise à niveau, à travers la protection sociale et psychique, l’orientation juridique, l’accompagnement judicaire et l’intégration sociale.