A la veille de son assemblée générale ordinaire, la FTF fait l’état des lieux en présence des représentants des ligues nationales et régionales et des représentants des clubs.

A l’ordre du jour de l’assemblée générale la lecture des rapports moral et financier et le rapport de l’expert-comptable pour discussion et adoption.

A la veille des travaux, la FTF a publié un numéro spécial à l’occasion de cette AG évaluative dans laquelle elle présente des statistiques et des données sur la réalité du football tunisien, ainsi que sur un certain nombre de sujets tels que la finance sportive, les résultats des clubs tunisiens dans les compétitions continentales, la stratégie de la fédération dans les domaines de l’arbitrage, l’infrastructure et des propositions pour surmonter les problématiques des stades.

“La Fédération tunisienne de football a réussi à doubler son budget quatre fois pour faire passer ses ressources de 12 millions de dinars au cours de la saison 2011/2012 à environ 45 millions de dinars au cours de la saison 2018/2017”, relève la FTF qui précise que les ressources du sponsoring ont été doublé cinq fois.

Au sujet des infrastructures, en particulier le gazon des stades de football de la première ligue professionnelle et de la seconde, le bulletin note que “la FTF, dans le cadre de sa contribution à la recherche de solutions pour remédier à la situation désastreuse des stades, a fait appel à expert de l’école française pour évaluer l’état des pelouses des stades de Bizerte, Kairouan et Monastir suivi par un autre expert allemand plus tard”.

Selon la publication, afin de moderniser les équipements de base et de mettre en place un siège intégré pour réduire les dépenses, les travaux de construction d’un hôtel de luxe ont commencé et un centre moderne de médecine sportive équipé des derniers équipements devrait être prêt en 2020.

Dans éditorial qu’il a signé à cette occasion, Wadii Jari a relevé que “l’assemblée générale ordinaire de mercredi est la sixième depuis le début du mandat en cours qui a débuté le 18 mars 2016”.

“C’est l’occasion de rappeler les nombreux acquis réalisés ensemble, tels que le classement à la première place de la sélection tunisienne à l’échelle arabe et le deuxième rang au plan africain, le budget qui a été multiplié par près de quatre en sept ans, le record du nombre de désignations internationales des arbitres au nombre de 48 nominations en 2018, alors qu’elles étaient de 33 désignations en cinq ans”, a-t-il noté.