L’Espérance Sportive de Tunis ouvre les festivités d’un siècle d’histoire

L’Espérance Sportive de Tunis fête aujourd’hui mardi 15 janvier 2019, un siècle d’existence dans une ambiance euphorique après la belle récolte de titres, nationaux ou internationaux, remportés tout au long de la saison dernière par toutes les sections du club, les sections des sports collectifs et les sections des sports individuels.

En football, les sang et Or ont réalisé un magnifique triomphe dans la plus prestigieuse compétition continentale des clubs, la ligue des Champion d’Afrique en réussissant à renouer avec le sacre africain et confirmer leur titre de champion de Tunisie conquis quelques mois auparavant.

Le club de bab Souika est devenu le premier club tunisien à décrocher ce titre pour la troisième fois de son histoire avec aux commandes, le plus jeune entraîneur de l’histoire à avoir remporté ce trophée, Mouine Chaabani.

C’est aussi le cas pour l’équipe de handball, récent vainqueur de la coupe arabe des clubs champions et qui espère s’offrir le doublé en Tunisie et l’équipe de volley-ball qui vient de remporter la super coupe de Tunisie devant le CS Sfaxien.

A ces sections, viennent s’ajouter celle de la natation qui a remporté les championnats de Tunisie d’hiver ainsi que la lutte et le judo qui dominent la scène nationale.

Indépendamment de ces exploits réalisé par les athlètes espérantistes actuels, le “Centenaire” du doyen des clubs tunisiens est surtout une occasion pour rappeler une histoire non seulement jalonnée de titres sportifs mais d’une véritable épopée d’une association qui a été un des fers de lance et symboles de la lutte pour l’indépendance du pays grâce à des hommes, des dirigeants et des sportifs d’exception.

Un long parcours qui a mené une association fondée par une poignée de militants en 1919 aux sommets de l’Afrique et aux grandes compétitions internationales.

Des générations de joueurs et de dirigeants ont forgé ces succès avec la complicité du public sang et or.

A commencer par le fondateur puis président, Mohamed Zouaoui, puis les autres personnalités qui ont dirigé l’Espérance, de Mohamed Malki à Hamdi Meddeb en passant par Mustapha Kaak, Chedly Zouiten, Mohamed Ben Ismail, Ali Zouaoui, Moncef Zouhir, Hassène Belkhodja, Hédi Jilani, Slim Chiboub, Aziz Zouhir, Naceur Knani, Abdelhamid Achour, Mondher Zenaidi.

L’Esperance célèbrera comme il se doit son centième anniversaire avec un programme riche en festivités qui débutent aujourd’hui mardi et se poursuivront jusqu’au 14 janvier 2020.

Le comité d’organisation du centenaire présidé par Mahmoud Babbou a programmé plusieurs activités à la hauteur de l’évènement notamment un match gala de football face à une grande équipe europeénne. Le nom de l’adversaire et la date du match n’ont pas encore été divulgués pour des raisons de calendrier. De nombreux tournois et compétitions dans les différentes sections judo, lutte, natation, un gala de boxe à Bab Souika sont également prévus, outre l’organisation de la coupe arabe des clubs de volley-ball du 15 au 22 février prochain avec la participation de 22 clubs.

Plusieurs cérémonies auront lieu et la plus grande se déroulera en février à la cité de la culture. Des personnalités nationales arabes africaines et internationales en plus de la famille de l’Espérance seront au rendez-vous. L’Esperance a invité de nombreuses figures nationales et internationales dont le Président de la République Beji Caied Essebsi, Gianni Infantino président de la Fédération internationale

de football (FIfa), Ahmad Hammad président de la Confédération africiane de football (CAF) et Thomas Bach, président du comité international olympique (CIO).

Volet culturel un riche programme a été également concocté avec la projection d’un film documentaire sur l’histoire du club, la parution de trois livres(livre album, un livre destiné aux enfants consultable par les Smartphones en plus d’un livre préparé par des historiens), une exposition de trophées, photos, produits et articles presse. Le club a également produit une chanson et un hymne et la poste Tunisienne à édité à cette occasion un timbre du centenaire mis en vente à partir demardi.

Des animations de rues sont prévues dans plusieurs quartiers de la capitale et dans les différentes régions du pays avec la participation des supporters du club.