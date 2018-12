La poterie de Sejnane a été reconnue par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité 

Une année 2018 couronnée de plusieurs activités de coaching, de formation et d’expos-vente au profit de 150 femmes de Sejnane

L’association FACE Tunisie (Agir contre l’exclusion) vient d’annoncer la clôture du projet “Pour une meilleure autonomisation économique des femmes de Sejnane”avec un bilan très positif d’actions de formation technique, de coaching commercial et d’accès aux marchés.

Lancé tout au long de l’année 2018 au profit de 150 femmes issues du milieu rural à Sejnane travaillant dans des spécialités artisanales et agricoles : poterie de Sejnane (une centaine de bénéficiaires), tissage du tapis et du Klim traditionnel (une vingtaine), produits de terroir et distillation des plantes aromatiques et médicinales (une trentaine), ce projet a été mis en œuvre grâce à un don de la République de Finlande et à l’appui des autorités locales et régionales et de plusieurs ministères.

Avec le démarrage du projet, les premières rencontres de diagnostic et d’étude des besoins ont montré l’enthousiasme et la volonté de centaines de femmes de Sejnane pour le changement de leur situation économique et la professionnalisation de leurs activités de production et de commercialisation d’articles divers. Suite à une sélection des candidates les plus motivées (150 artisanes et agricultrices), une série d’ateliers de formation, de coaching et d’accompagnement a eu lieu au deuxième semestre 2018 afin d’assurer un développement qualitatif et quantitatif de leurs produits, le respect des normes de commercialisation, la collaboration et la structuration en entités économiques et la participation à des foires et expositions nationales.

Une tournée Expo-Vente dans les foires et les grandes entreprises à Tunis

Afin de mieux écouler leurs produits artisanaux et de transformation agricole, une quarantaine de femmes de Sejnane ont pris part, fin novembre 2018, à une foire spéciale ARTICADEAU qui a eu lieu à l’Acropolium de Carthage ainsi qu’à une tournée Expo-Vente organisée, en décembre 2018, par l’association FACE Tunisie dans 10 grandes entreprises, qui sont : Sagemcom Software & Technologies (Kram et Mégrine); Vermeg (Lac 1) ; Banque Zitouna (Kram) ; Orange (Charguia et Kram) ; Convergys (Charguia) ; Valeo (Ben Arous) ; ARDIA (Technopole El Ghazella) ; Téléperformance (Montplaisir et Kram); Aziza (Ben Arous) ; Business & Decision (Lac 1).

Le personnel de ces entreprises et leurs cadres dirigeants ont profité de la proximité des produits d’artisanat typique de Sejnane (poteries, tissages, huiles essentielles…) ainsi que d’autres produits divers exposés afin d’effectuer des achats multiples à des prix réduits. D’autres responsables d’institutions financières, telles que la Banque Zitouna et Zitouna Tamkeen, ont même promis d’accompagner certaines femmes artisanes de Sejnane dans leurs plans de développement économique et d’affaires.

Il est à noter que la poterie de Sejnane a été officiellement reconnue, fin novembre 2018, en tant que patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco.

D’après Mme Zahra Ben Nasr, Présidente de FACE Tunisie : « A travers notre projet lancé sous le slogan « RAS MALEK FI DAREK », nous avons pu soutenir et accompagner ces femmes de Sejnane dans la création d’activités génératrices de revenus, en renforçant leurs capacités techniques et de vente et en valorisant leurs produits auprès de clients potentiels dans le grand Tunis et dans les entreprises ».

Et pour clore les activités de l’année 2018, les femmes de Sejnane ont eu la chance d’exposer leurs créations diverses au stand du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat au dernier Salon de la décoration et du design DarDéco au Parc des expositions du Kram. Une cérémonie spéciale à l’honneur de ces femmes artisanes de Sejnane a eu lieu, vendredi 14 décembre en présence de Mme Leena Gardemeister, Ambassadeur de la Finlande en Tunisie et de plusieurs responsables d’institutions de soutien et de partenaires du projet.

A cette occasion, une Convention entre FACE Tunisie et le Centre Technique de Tissage et de Tapis a été signée visant à assurer tout au long de l’année 2019 la formation des artisanes de Sejnane en techniques de tissage et de production des tapis. Ainsi, les perspectives d’appui aux femmes artisanes de Sejnane restent ouvertes et prometteuses, en attendant de nouvelles initiatives et projets.