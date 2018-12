Coupe de la Confédération : CS Sfaxien vs Green Buffaloes

Le Club Sportif Sfaxien, quadruple vainqueur de la coupe de la Confédération, retrouve ce samedi la compétition africaine en accueillant la formation zambienne de Green Buffaloes en 16èmes de finale aller, avec l’objectif de prendre option sur la phase de poule.

Exempt du tour préliminaire, tout comme l’Etoile du Sahel, deuxième club tunisien engagé dans cette compétition, le CS Sfaxien tenteront faire le plein à domicile en prévision du match retour qui aura lieu le 21 décembre à Lusaka.

Quatre fois vainqueur de l’épreuve (1998 dans son ancienne version, 2007, 2008 et 2012 nouvelle version), les “noir et blanc” partent avec un moral au beau fixe après avoir retrouvé leur efficacité offensive en championnat face à la JS Kairouan, d’autant que le club dispose d’un jeune effectif qui possède tous les moyens pour remettre l’équipe sur les rails et redorer son blason.

Conduit par le Néérlandais Ruud Krol, artisan du doublé championnat-coupe de la CAF en 2013, le club sfaxien cherche à réussir une bonne entame de la compétition après avoir raté la coupe arabe des clubs champions où elle n’a pu franchir les 16e de finale.

Face à un adversaire qui semble à la portée, compte tenu de sa courte histoire avec les coupes africaines interclubs et son parcours peu réussi en championnat local où il court derrière son premier titre national depuis 13 ans, les coéquipiers de Walid Karoui sont appelés à faire preuve de réalisme et d’efficacité offensive pour prendre une avance confortable et mettre un pied dans le prochain tour.

La vigilance est également de mise devant une équipe capable de résister en déplacement comme c’était le cas au précédent tour où elle a réussi à tenir en échec Al Merreikh Juba du sud Soudan après l’avoir battu à domicile (2-0).

Même s’il sera privé des services de son pivot nigérian Kingsley Sokari, et des attaquants Jassem Hamdouni et l’Ivoirien Chris Kuakou, blessés, le CS Sfaxien pourra compter sur un riche effectif qui pourra offrir au staff technique un éventail de choix.

Le coach sfaxien semble opter pour un dispositif plutôt offensif avec la titularisation attendue de Alaeddine Marzouk et Firas Chaouat et la possibilité d’aligner l’Ivoikrien Manucho en cours du jeu, dans l’objectif d’exercer un pressing haut sur son adversaire pour le surprendre, tout en essayant de créer le surnombre dans les clouloirs en lancant Hamza Mathlouthi sur le côté droit et Mohamed Ali Jouini sur le côté gauche.

Dans la couverture défensive, le staff technique sfaxien sera amené à fermer les espaces devant les attaques adverses, comptant dans cela sur le duo Heni Amamou et Nassim Hnid dans l’axe de la défense ce qui a permis au gardien Aymen Dahmène de préserver ses buts intacts pendant les huit derniers matches du championnat.

Le match aller dont le coup d’envoi sera donné à 18h00 au stade Mhiri à Sfax sera dirigé par l’arbitre tchadien Alhadi Allahou Mahamat.