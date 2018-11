Tunisie : Les nouveaux membres du gouvernement prêtent serment devant le président de la République

Le président de la République Béji Caïd Essebsi a présidé, mercredi, au palais de Carthage, une cérémonie au cours de laquelle les nouveaux membres du gouvernement ont prêté serment.

Il s’agit de :

– Karim Jammoussi, ministre de la Justice,

– Kamel Morjane, ministre de la Fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques,

– Abderraouf Cherif, ministre de la Santé,

– Mokhtar Hammami, ministre des Affaires locales et de l’environnement,

– Noureddine Selmi, ministre de l’Equipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,

– René Trabelsi, ministre du Tourisme et de l’artisanat,

– Hedi Mekni, ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières,

– Mohamed Fadhel Ben Mahfoudh, ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la relation avec les Instances constitutionnelles, de la société civile et des droits de l’Homme,

– Ahmed Gaâloul, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Affaires de la jeunesse et des sports chargé des sports,

– Besma Jebali, secrétaire d’Etat aux Affaires locales et de l’environnement,

– Samir Bachouel, secrétaire d’Etat auprès du ministre du Commerce chargé du commerce.

La cérémonie s’est déroulée en présence du chef du gouvernement Youssef Chahed.

Au cours d’une séance plénière organisée le 12 novembre dernier, l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a voté la confiance aux nouveaux membres du gouvernement proposés dans le remaniement ministériel opéré le 5 novembre dernier par le chef du gouvernement. Le remaniement a concerné 13 portefeuilles ministériels et cinq secrétaires d’Etat.