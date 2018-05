Tunisie – Djerba : Début du pèlerinage de la Ghriba

Le pèlerinage de la Ghriba à Djerba a débuté, mercredi, et se poursuivra durant deux jours. Juifs et musulmans de tous âges et de diverses nationalités ont commencé à affluer à la Synagogue de la Ghriba, deuxième plus vieux lieu de culte juif dans le monde.

Après avoir enlevé ses chaussures, couvert sa tête et allumé une bougie, le visiteur inscrit ses vœux sur un œuf dur qu’il dépose au fond d’une cavité.

Selon Perez Trabelsi, président du Comité de la Ghriba, pas moins de cinq mille visiteurs sont attendus cette année, grâce à l’amélioration de la sécurité dans le pays et le retour de confiance.

Un important dispositif sécuritaire et militaire est déployé autour de la synagogue et un peu partout sur l’île pour assurer le bon déroulement de ce rendez-vous annuel où des personnalités nationales et internationales de haut niveau sont attendues.